В ЛНР рассказали о катастрофическом положении заблокированных на "Азоте" бойцов ВСУ

"У украинских войск там катастрофическое положение, поскольку они лишены снабжения", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24" .

По словам Марочко, находящиеся сейчас на заводе "Азот" "оказались между молотом и наковальней": с одной стороны их подпирают войска ЛНР, а с другой — заградотряды. Он подчеркнул, что единственным верным выходом из этой ситуации является сдача в плен, в противном случае военнослужащие ВСУ будут ликвидированы.