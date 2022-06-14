В ЛНР рассказали о катастрофическом положении заблокированных на "Азоте" бойцов ВСУ
Марочко: Заблокированные на "Азоте" бойцы ВСУ находятся в катастрофическом положении
Украинские бойцы, заблокированные на заводе "Азот" в Северодонецке, находятся в катастрофическом положении. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"У украинских войск там катастрофическое положение, поскольку они лишены снабжения", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Марочко, находящиеся сейчас на заводе "Азот" "оказались между молотом и наковальней": с одной стороны их подпирают войска ЛНР, а с другой — заградотряды. Он подчеркнул, что единственным верным выходом из этой ситуации является сдача в плен, в противном случае военнослужащие ВСУ будут ликвидированы.
Как ранее сообщал Лайф, на территории завода "Азот" заблокировано 300–400 украинских военных. С ними налажен контакт, ведутся переговоры по поводу безопасного выхода мирных граждан с территории предприятия.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine