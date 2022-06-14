"Калибры" уничтожили арсенал ВСУ в Черниговской области
ВС РФ "Калибрами" уничтожили арсенал боеприпасов ВСУ в Черниговской области
Вооружённые силы РФ уничтожили украинский арсенал боеприпасов в Черниговской области. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" в районе населённого пункта Прилуки Черниговской области уничтожен арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ", — отметил он.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования нанесены удары по трём взводам РСЗО "Град" ВСУ в ДНР и ЛНР, а также по двум складам боеприпасов на южной окраине Харькова и в районе Горского.
А ранее Вооружённые силы РФ в Тернопольской области крылатыми ракетами "Калибр" уничтожили крупный склад поставленных Украине из США и Европы противотанковых и переносных зенитных ракетных комплексов.
Минобороны РФ