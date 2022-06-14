ВС РФ 15 июня откроют гумкоридор для эвакуации гражданских с завода "Азот"

ВС РФ, а также подразделения ЛНР 15 июня откроют гумкоридор для эвакуации гражданских с химкомбината "Азот" в Северодонецке. Об этом заявил глава Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Гуманитарная операция продлится с 08:00 до 20:00 мск, коридор будет открыт в северном направлении — в город Сватово ЛНР. По словам Мизинцева, мирным жителям гарантируют безопасную эвакуацию и размещение.

Также военное ведомство предложило боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, укрывающимся на "Азоте", сложить оружие и выпустить гражданских.

"Предлагаем боевикам националистических батальонов и иностранным наёмникам, находящимся на комбинате "Азот", с 08:00 мск 15 июня прекратить любые боевые действия и выпустить удерживаемых ими мирных граждан через гуманитарный коридор, а также прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие", — сказал Мизинцев.