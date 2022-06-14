ДНР попросила Россию задействовать "Искандеры"

ДНР просит Россию задействовать дополнительные ракетные комплексы "Искандер", а также авиацию для подавления украинской артиллерии. Об этом заявил замначальника управления народной милиции республики Эдуард Басурин.

"Да, чтобы обратила внимание Российская Федерация, — это авиация, и теми же "Искандерами" помочь в нашем регионе уничтожить артиллерию противника", — сказал он в разговоре с журналистами, комментируя своё недавнее выступление, где заявил, что ДНР нужно больше ракет наземного и воздушного базирования.