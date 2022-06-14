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Регион
Опубликовано 14 июня 2022, 11:54
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ДНР попросила Россию задействовать "Искандеры"

Басурин: ДНР просит РФ задействовать "Искандеры" для подавления артиллерии ВСУ

ДНР просит Россию задействовать дополнительные ракетные комплексы "Искандер", а также авиацию для подавления украинской артиллерии. Об этом заявил замначальника управления народной милиции республики Эдуард Басурин.

"Да, чтобы обратила внимание Российская Федерация, — это авиация, и теми же "Искандерами" помочь в нашем регионе уничтожить артиллерию противника", — сказал он в разговоре с журналистами, комментируя своё недавнее выступление, где заявил, что ДНР нужно больше ракет наземного и воздушного базирования.

Появилось видео из роддома в Донецке, который обстреляли украинские военные
Появилось видео из роддома в Донецке, который обстреляли украинские военные

Накануне в ДНР заявили, что Донецк подвергся самому мощному обстрелу за всё время конфликта. ВСУ использовали артиллерию натовского калибра 155 мм. Обстрелы велись с интервалом в несколько минут, за день по городу было выпущено уже свыше ста снарядов. Республика запросила дополнительную помощь у России.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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