В Минобороны сочли просьбу Киева о гумкоридоре с "Азота" попыткой вывести боевиков

Киев попросил российскую сторону организовать гуманитарный коридор для эвакуации с комбината "Азот" в Северодонецке мирных граждан, однако под видом этого планирует вывести боевиков. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Украинская сторона обратилась с просьбой об организации гуманитарного коридора для эвакуации гражданских лиц (женщин, детей и пожилых людей), находящихся на химическом комбинате "Азот" в Северодонецке, на подконтрольную Киеву территорию в город Лисичанск, осознавая безысходность положения своих вооружённых формирований", — сказал он.

Минобороны расценивает это обращение как попытку вывести из окружения уцелевшие подразделения, в данном случае налицо все признаки повторения мариупольского сценария, уверен Мизинцев.