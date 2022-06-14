В Минобороны сочли просьбу Киева о гумкоридоре с "Азота" попыткой вывести боевиков
Киев попросил российскую сторону организовать гуманитарный коридор для эвакуации с комбината "Азот" в Северодонецке мирных граждан, однако под видом этого планирует вывести боевиков. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Украинская сторона обратилась с просьбой об организации гуманитарного коридора для эвакуации гражданских лиц (женщин, детей и пожилых людей), находящихся на химическом комбинате "Азот" в Северодонецке, на подконтрольную Киеву территорию в город Лисичанск, осознавая безысходность положения своих вооружённых формирований", — сказал он.
Минобороны расценивает это обращение как попытку вывести из окружения уцелевшие подразделения, в данном случае налицо все признаки повторения мариупольского сценария, уверен Мизинцев.
Тем не менее 15 июня Вооружённые силы РФ откроют гумкоридор для эвакуации гражданских с завода "Азот". Гуманитарная операция продлится с 08:00 до 20:00 мск, коридор будет открыт в северном направлении — в город Сватово ЛНР.
VK / Минобороны России