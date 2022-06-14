На заводе "Азот" может укрываться около 2,5 тысячи украинских военных и наёмников
МВД ЛНР: На заводе "Азот" может укрываться около 2,5 тысячи бойцов
Около 2,5 тысячи украинских военных и боевиков могут находиться на территории завода "Азот" в Северодонецке, из них около 500–600 — это иностранные наёмники. Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.
"По первоначальным подсчётам, до 2,5 тысячи там находятся военнослужащих. Порядка 20–25% могут находиться там непосредственно уже иностранного контингента", — сказал он в эфире Первого канала.
Напомним, украинские военные и боевики нацбатов насильно удерживают сотни жителей Северодонецка в подземных сооружениях завода "Азот". По данным Народной милиции ЛНР, заблокированные на комбинате бойцы лишены снабжения и находятся в катастрофическом положении. ВС РФ призвали боевиков нацбатов и иностранных наёмников, укрывающихся на "Азоте", сложить оружие и выпустить гражданских. 15 июня будет открыт гумкоридор для эвакуации мирных жителей.