В США назвали "секретное оружие Путина" в спецоперации на Украине

Американский офицер Брент Иствуд раскрыл секретное оружие России в бою. Как он отметил в статье для 19FortyFive, это боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", которые разработаны на "Уралвагонзаводе" и буквально "следуют по пятам" за Т-72 и Т-90, улучшая тактику манёвренных действий бронетанковыми войсками.

БМПТ были замечены в зоне проведения "Операции Z" ещё в мае, прикрывали танки в районе Северодонецка. Как пояснил эксперт, "Терминатор" сковывает пехоту противника беглым массированным огнём и подавляет солдат, которые оснащены переносными противотанковыми установками. Благодаря такому "секретному оружию Путина" войска могут двигаться вперёд и прорывать вражеские оборонительные рубежи, отмечает колумнист.

Офицер также отметил превосходную защиту и оснащённость машины. В частности, она обладает новейшими средствами защиты третьего поколения "Реликт" и комбинированной бронёй, которую можно заметить на современных российских танках. Кроме того, БМПТ получила две пушки 2А42 калибра 30 мм, которые могут выпускать десять выстрелов в секунду, пулемёт, гранатомёты АГС-17 калибра 30 миллиметра и противотанковые ракеты "Атака".