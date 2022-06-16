Что на самом деле обсуждали главы Италии, Франции, Германии и Румынии на встрече с Зеленским Париж, Рим, Берлин и Бухарест пообещали продолжить поддержку Киева. Если это не сработает, Зеленский вернётся к мирным переговорам осенью. 43749 43749 Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Румынии Клаус Йоханнис. Обложка © ТАСС / dpa / Kay Nietfeld

После визита в Киев лидеров Франции, Германии и Италии последовали слова о поддержке Украины. Главы европейских стран поспешили откреститься от информации про потерю территорий в пользу России. Так, президент Эмманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза выступают за "немедленный" статус кандидата в члены ЕС для Украины. Также он сказал, что Европа не будет требовать от Украины территориальных уступок для урегулирования конфликта. Такая же реплика прозвучала сегодня и со стороны Белого дома. Более того, Киеву было обещано целых шесть французских артиллерийских установок "Цезарь".

Одновременно с Макроном, Шольцем и Драги в Киев нанёс визит и президент Румынии Клаус Йоханнис, которого, как сообщила немецкая газета Bild, пригласил посетить Киев для демонстрации общеевропейской солидарности Макрон. Йоханнис должен был изначально приехать в столицу Украины вместе с западноевропейскими лидерами, однако добираться ему пришлось отдельно, так как в поезде с Макроном, Шольцем и Драги для него не нашлось места, поэтому демонстрация получилась явно символической. Но почему делегация европейских лидеров решила посетить Незалежную именно в таком составе — осталось за кулисами. Однако есть версии, что на самом деле решали представители Рима, Парижа, Берлина и Бухареста.

Условия и обещания

Визит премьер-министра Италии, канцлера Германии и президента Франции на Украину. Фото © ТАСС / ЕРА / LUDOVIC MARIN / POOL

Судя по утечкам в СМИ итогов переговоров Зеленского с лидерами Италии, Германии, Франции и Румынии, Киев всё же сумел настоять на своей позиции. И получил обещание новых поставок оружия от европейских стран, а также передал европейским лидерам пакет санкционных предложений против России (хотя даже европейские чиновники признают, что антироссийские санкции не дают желаемого эффекта и что Европа уже достигла потолка в вопросе антироссийских санкций, а любые новые серьёзные санкции чреваты существенным уроном для европейской экономики). Как заявил после переговоров глава офиса Зеленского Андрей Ермак, "Украина имеет стойкую поддержку международной коалиции". Накануне визита глава Украины провёл телефонные переговоры с Джо Байденом и Борисом Джонсоном.

При этом, согласно тем же слухам, перед президентом Незалежной поставили и временные рамки: добиться до конца лета серьёзных военных успехов и начать наступление. Продолжение поддержки будет обусловлено ситуацией на фронте, иначе Зеленский обязуется вернуться к переговорам с Москвой.

В связи с этим неслучаен визит в Киев президента Румынии. Не исключено, что он обусловлен обсуждением возможного развития событий вокруг Приднестровья, усиления давления на него (в том числе и попытки военного решения вопроса непризнанной республики). К тому же Румыния играет важную роль в обеспечении поставок на Украину вооружения и топлива, и любое увеличение военной помощи Украине для обеспечения будущего наступления потребует тесной координации с Бухарестом.

Размороженный конфликт ПМР

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Украинской армии крайне необходимы боеприпасы. Западные партнёры уже передали Киеву все запасы советского вооружения из Восточной Европы. Неоприходованным остался лишь приднестровский склад боеприпасов, который находится в 20 километрах от границы с Украиной. И у Киева велик соблазн завладеть им. К тому же Украина пытается вовлечь страны НАТО в конфликт с Россией, понимая, что с собственными ресурсами её поражение — это лишь вопрос времени. Киев может попытаться заинтересовать Бухарест возможностью силового решения вопроса Приднестровья, которое с находящимися там российскими военнослужащими мешает Румынии взять под полный контроль Молдавию. Тем более учитывая прорумынские силы в Кишинёве во главе с президентом Майей Санду, которые планомерно зачищают республику от тех, кто поддерживает Россию.

С одной стороны, указания из Вашингтона и ранее сделанные антироссийские заявления и шаги вынуждают Париж, Рим и Берлин хотя бы на публичном уровне демонстрировать полную поддержку Украины и готовность предоставлять ей военную помощь. С другой — введённые Евросоюзом антироссийские санкции бьют бумерангом по европейским странам: резкий рост цен на энергоносители и инфляция создали серьёзные социально-экономические проблемы и снижают готовность простых европейцев терпеть лишения ради поддержки Украины. Притом что Россия пока воздерживается от ответных санкций в экономической войне, а прогнозируемый экспертами голод из-за дефицита и дороговизны продовольствия на мировом рынке грозит Европе новыми миллионами беженцев из Африки и Азии.

Поэтому неслучайно, что за день до визита в Киев президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Зеленскому и украинской власти придётся вести переговоры с Россией. А также напомнил украинской власти про географию и значимость России: "Мы, европейцы, делим один континент, а география упряма: Россия никуда с этого континента не денется. Она была, есть и будет его частью. Россия — сильная держава. Поэтому я никогда не разделял подход, согласно которому сегодня мы начнём войну с Россией, а завтра мы хотим её уничтожить. Нет".

Фото © ТАСС / Гармаев Александр Почему окончательное решение украинского конфликта решили отложить до осени? 0 Осенью придётся мириться и просить газ у России Запад, как обычно, надеется "порвать в клочья" российскую экономику за лето Своё мнение в комментарии

Авторы Айк Халатян