Зачем ЕС держать Киев на поводке и что означает статус кандидата в Евросоюз для Украины Политолог Алексей Мухин — о том, что означает призрачный статус ЕС для Украины и для России. 19418 19418 Фото © ТАСС / IMAGO / Future Image / Dwi Anoraganingrum

Несмотря на откровенное и никак не наказанное хамство украинского посла в Германии в отношении местных политиков и руководства страны, Украина или то, что от неё осталось, получит то ли неясный статус кандидата в члены ЕС, то ли "условку".

Для Киева таким образом будет прорублено небольшое оконце через задний ход евродома, в которое он явно не влезет, но руку просунет. Не стоит сомневаться, что постарается вытащить из этого дома всё, что удастся нащупать и подцепить.

Если же членство Украины в ЕС случится, можно не сомневаться, что данное квазигосударство, как его за глаза (американские и британские глаза, конечно) называют дипломаты уже многих стран, выпотрошит из евроэкономики все ништяки и поставит её на грань коллапса, потому что требования кормить, холить и лелеять "защитников" Европы будут расти как снежный ком.

Тем более что основной спонсор этого "великолепия" на Украине — Штаты — своё слово уже сказал, предлагая запитать Киев там на сумму полутора миллиарда долларов ежемесячно. Убийство русских на Украине нынче дорого обходится (во всех смыслах)...

Пока только медиа утверждают, что, согласно утечкам, Еврокомиссия в лице отдельных акторов сильно настаивает на том, чтобы предоставить Украине кандидатский статус.

Определиться товарищам из ЕС необходимо, вы не поверите, очень быстро. Напомню, что именно требование скорости во время принятия решений — основной драйвер всех афер и любого мошенничества во все времена. В состоянии аффекта ни человек, ни целое государство или альянс не способны принимать адекватные решения, как ни крути, их просто противопоказано "принимать на скорость".

А временной лаг в данном случае минимален: 17 июня еврокомиссары должны определиться со своим мнением и подготовить соответствующую рекомендацию и уже 23–24 июня на саммите в Брюсселе решение должны принять главы государств и правительств ЕС с учётом этой настоятельной рекомендации.

Есть, правда, вероятность того, что всё же визит трёх глав ЕС — Макрона, Олафа и Драги — имеет цель успокоить расшалившееся анфан террибль, которое лупит по мирным жителям Донбасса из американских орудий нынче почём зря.

Но, может, визит предполагает и окончательную команду "фас" для, на мой взгляд, окончательно ошалевшего от безнаказанности гражданина с несколькими паспортами с целью выгрузки его для сдачи в политический утиль?

Ну или евролидеры решили ещё немного помучиться дилеммой: насколько глубоко ещё должны проникнуть в европейскую экономику поры украинского нацизма или уже пора оперировать, "не дожидаясь перитонита"? Хотя окончательное решение будет приниматься в Вашингтоне и, каким бы оно ни было, станет авантюрой.

Для России же любое решение будет благом, так как оно, принятое под внешним принуждением, рушит доверие к ангажированным европолитикам в пользу тех, кто пытается отстаивать национальные континентальные интересы.

Фото © Shutterstock Почему европейские политики только начинают понимать абсурд ситуации в украинском конфликте? 0 У Запада был другой сценарий, но Киев его угробил. Европейские политики не просчитали, во что превратится украинский плацдарм. Потому что сценарий написан в Вашингтоне, а ЕС на вторых ролях.

Авторы Алексей Мухин