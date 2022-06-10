Что пишут о приговоре наёмникам из Великобритании журналисты Соединённого Королевства Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему британские СМИ и чиновники начисто "забыли", что наёмникам может быть отказано в защите, предоставляемой военнопленным в соответствии с Женевской конвенцией. 39501 39501 Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Верховный суд ДНР приговорил троих иностранных наёмников к смертной казни. Это событие предсказуемо вызвало международный скандал, учитывая, что двое из осуждённых — Эйден Эслин и Шон Пиннер — являются гражданами Великобритании. Лондон отреагировал молниеносно.

Глава МИД Трасс заявила: "Я решительно осуждаю вынесенный российскими властями на восточной территории Украины приговор. Эйден Эслин и Шон Пиннер военнопленные, а не наёмники. Мысленно я нахожусь вместе с их семьями. Мы будем продолжать делать всё возможное, чтобы им помочь".

Британские СМИ не утруждают себя "политкорректностью". Достаточно ознакомиться с заголовками: "Смертный приговор британцам в Донецке, вынесенный "фиктивным правительством", "Британцев приговорили к смертной казни после "показательного процесса" на оккупированной Россией Украине", "Приговорены к смерти Путиным", "Приговорены к смерти на "показательном процессе советских времён", "Фиктивные смертные приговоры британским бойцам под пытками — свидетельство порочности России".

Эта троица не может считаться военнопленными. Они служили в ВСУ, но не были гражданами Украины, то есть были представителями иностранных государств, воюющими с оружием в руках на чужой земле. Следствием установлено, что они получали за это деньги, причём больше, чем украинцы.

Заметно, что эмоции репортёров зашкаливают. BBC подчеркивает, что "находящийся в пророссийской так называемой Донецкой Народной Республике суд не имеет международного признания". Автор материала отмечает, что МИД Украины охарактеризовал "так называемый судебный процесс" над двумя британцами и гражданином Марокко как "ужасный", и заявил, что украинское правительство "продолжит прилагать все усилия для освобождения всех защитников Украины".

"Такие публичные судебные процессы ставят интересы пропаганды выше закона и морали и подрывают механизмы обмена военнопленными", — заявил BBC представитель ведомства. "Неясно, имели ли место какие-либо казни в отколовшейся республике и действительно ли будут попытки казнить мужчин", — заявила международный корреспондент BBC Орла Герин.

По её словам, "нет никаких сомнений в том, что чиновники ДНР получают приказы непосредственно от Путина и что приговоры являются тактикой Кремля, направленной на то, чтобы оказать давление и поставить в неловкое положение британское правительство из-за его военной поддержки Украины".

"Приговор является не чем иным, как нарушением и издевательством над международным гуманитарным правом и международными обязательствами в области прав человека России как оккупирующей державы через доверенных лиц", — приводит BBC уже в следующем материале слова генпрокурора Украины.

"Россия в очередной раз демонстрирует своё отчуждение от системы, основанной на правилах, и вопиющее пренебрежение самой сутью правового государства". Далее в тексте акцент на то, что семьи британцев заявили: им срочно нужна медицинская и юридическая помощь. По замыслу, это должно до глубины души тронуть читателей.

Ту же цель преследует The Times. "Мой сын не наёмник, говорит мать после смертного приговора", — гласит заголовок. О том, что родственники британцев были шокированы и опустошены новостями о приговоре, рассказывает Sky News.

"Мы любим Эйдена всем сердцем. К нему и Шону, как к военнослужащим Вооружённых сил Украины, следует относиться с уважением, как и к любым другим военнопленным", — цитирует канал одного из членов семьи Эслина.

"Никто из обладателей британского паспорта не должен представать перед показательным судом советской эры, а затем быть приговорённым к смертной казни!" Забавно, что тот же Sky News радовался пожизненному приговору российскому военному в Киеве, подчёркивая его "огромное символическое значение"!

Ещё один материал всё той же The Guardian: британский депутат Роберт Дженрик заявил, что единственным человеком, который может немедленно разрешить ситуацию с Эйденом Эслином и Шоном Пиннером, является президент России Владимир Путин.

Роберт Дженрик назвал смертный приговор двум британцам на "оккупированной Украине" военным преступлением, абсолютно возмутительным и вопиющим нарушением международного права". Он сказал, что двое мужчин "по сути, использовались в качестве заложников" пророссийскими силами в регионе, напоминает The Guardian.

"Это возмутительное и позорное нарушение международного права со стороны российского режима или его марионеток: использовать незаконный суд для судебного преследования законных военнопленных, которые имеют право на иммунитет комбатантов", — приводит Daily Mirror заявление депутата Стивена Даути.

"Это не государство, это не суд, а судьи — просто люди, которые наряжаются и притворяются. Эти люди (осуждённые британцы) являются военнопленными, обвинения против них являются нарушением их прав — Россия использует их в качестве заложников", — цитирует The Telegraph депутата Тома Тугендхата.

Издание также приводит слова пресс-секретаря Бориса Джонсона о том, что правительство "будет работать с украинскими властями", а также депутата Роберта Дженрика, который предложил вызвать в МИД Британии российского посла.

А вот Daily Mail считает, что Москва хочет использовать британцев в некоей "шахматной игре": "Хорошей новостью, с точки зрения этих двух мужчин, является то, что российский президент обязан рассматривать их как ценные пешки в шахматной игре, в которую превратился конфликт на Украине. Москва уже потребовала прекращения западных санкций, душащих её экономику, в обмен на поставки зерна. Безжалостный лидер, который готов уморить голодом бесчисленные миллионы людей по всему третьему миру в попытке заставить Украину и Запад пойти на уступки, не собирается даровать помилование просто так". Правда, издание в итоге скатывается к уже давно изжившему себя предложению обменять британцев на Медведчука!

Ту же мысль высказывает The Independent в статье под названием "Путин может использовать смертные приговоры британцев для обмена заключёнными": "Москва может замышлять использовать двух британцев, приговорённых к смертной казни за бои с российскими войсками, в качестве козыря при обмене пленных на близкого друга президента Владимира Путина".

Намного адекватнее и спокойнее на фоне британских коллег выглядят американские СМИ. Они не только не истерят, но и зачастую пытаются здраво осмыслить произошедшее. "Эксперты по правовым вопросам заявили, что судебный процесс был рассчитан на то, чтобы отговорить иностранных добровольцев, в том числе американцев, от вступления в Вооружённые силы Украины, предупредив их, что им может быть отказано в защите, предоставляемой военнопленным в соответствии с Женевскими конвенциями", — пишет The New York Times.

"Приговор может создать тревожный прецедент для других иностранных боевиков, захваченных пророссийскими войсками. Министерство обороны Москвы предупредило, что с ними не будут обращаться как с солдатами, имеющими право на защиту Женевской конвенцией", — напоминает The Washington Post.

Фото © Shutterstock Почему британские СМИ не хотят учитывать действие Женевской конвенции? 0 Слишком нетипичная для Лондона ситуация У них свои правила игры Британскому обществу предстоит три стадии: гнев, депрессия, поиск выхода

Авторы Дмитрий Родионов