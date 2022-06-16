В Белом доме не знают о захваченных в плен на Украине американских наёмниках

В Белом доме не смогли подтвердить информацию о том, что под Харьковом были взяты в плен два бывших американских военнослужащих, участвующих в боевых действиях на стороне Киева.

"Мы не можем подтвердить эти сообщения. Мы не знаем, где они находятся. Мы очень усердно работаем над тем, чтобы выяснить больше по поводу этих пропавших американцев", — сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.