В Белом доме не знают о захваченных в плен на Украине американских наёмниках
Белый дом не смог подтвердить данные о захвате в плен двух наёмников из США на Украине
В Белом доме не смогли подтвердить информацию о том, что под Харьковом были взяты в плен два бывших американских военнослужащих, участвующих в боевых действиях на стороне Киева.
"Мы не можем подтвердить эти сообщения. Мы не знаем, где они находятся. Мы очень усердно работаем над тем, чтобы выяснить больше по поводу этих пропавших американцев", — сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.
При этом она в очередной раз посоветовала американцам не посещать Украину во время проведения спецоперации России, отметив, что сейчас для этого "не время".
Как сообщила ранее британская газета The Telegraph, российские военные взяли в плен вблизи Харькова двух бывших военнослужащих США, которые вступили в ряды ВСУ в качестве наёмников. По данным издания, речь идёт о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне. На данные сообщения отреагировал Госдеп, отметив, что за ситуацией пристально следят.
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