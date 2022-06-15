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Опубликовано 15 июня 2022, 16:56
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Российские военные взяли в плен двух американских наёмников под Харьковом

The Telegraph: Российские военные взяли в плен двух американских наёмников под Харьковом

Двое бывших военнослужащих США, которые вступили в ряды ВСУ в качестве наёмников, попали в плен к российским военным под Харьковом. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на их сослуживцев.

По данным издания, речь идёт о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне. В плен бойцы попали на прошлой неделе во время боёв под Харьковом. Их товарищ рассказал газете, что наёмники были схвачены во время миссии во время службы в одном из подразделений ВСУ из-за неточных данных о местонахождении российских войск.

"Мы были на задании, но всё пошло совершенно не так из-за неправильных данных. Нам сказали, что город свободен, но выяснилось, что русские уже штурмуют его", — сказал напарник Дрюка и Хьюна. Он добавил, что их отряд состоял всего лишь из десяти бойцов.

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Ранее Лайф рассказывал, что Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Они имеют право просить о помиловании. Однако глава ДНР Денис Пушилин не увидел для этого оснований.

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Getty Images / Anatolii Stepanov / Anadolu Agency

Григорий Воронцов
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