Двое бывших военнослужащих США, которые вступили в ряды ВСУ в качестве наёмников, попали в плен к российским военным под Харьковом. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на их сослуживцев.

По данным издания, речь идёт о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне. В плен бойцы попали на прошлой неделе во время боёв под Харьковом. Их товарищ рассказал газете, что наёмники были схвачены во время миссии во время службы в одном из подразделений ВСУ из-за неточных данных о местонахождении российских войск.

"Мы были на задании, но всё пошло совершенно не так из-за неправильных данных. Нам сказали, что город свободен, но выяснилось, что русские уже штурмуют его", — сказал напарник Дрюка и Хьюна. Он добавил, что их отряд состоял всего лишь из десяти бойцов.