У россиян нет сомнений, что ВС РФ и силы ДНР и ЛНР одержат победу в специальной военной операции. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, граждане России восхищаются мужеством и стойкостью жителей Донбасса, которые в течение последних восьми лет "вели борьбу с киевским режимом и продолжают вместе с российскими военными освободительную операцию".

"И у нас ни у кого нет сомнений, что победа будет за нами", — отметил Нарышкин на общем собрании по случаю 10-летия РИО.