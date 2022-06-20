Нарышкин выразил уверенность в победе России в спецоперации
У россиян нет сомнений, что ВС РФ и силы ДНР и ЛНР одержат победу в специальной военной операции. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
По его словам, граждане России восхищаются мужеством и стойкостью жителей Донбасса, которые в течение последних восьми лет "вели борьбу с киевским режимом и продолжают вместе с российскими военными освободительную операцию".
"И у нас ни у кого нет сомнений, что победа будет за нами", — отметил Нарышкин на общем собрании по случаю 10-летия РИО.
А ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал, что решение о проведении специальной военной операции на Украине было вынужденным, трудным, но необходимым. Он ещё раз подчеркнул, что все задачи спецоперации будут решены и залог тому — мужество и героизм наших воинов, а также консолидация российского общества.
ТАСС / Сергей Савостьянов