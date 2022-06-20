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Специальная военная операция

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Опубликовано 20 июня 2022, 09:17

Нарышкин выразил уверенность в победе России в спецоперации

У россиян нет сомнений, что ВС РФ и силы ДНР и ЛНР одержат победу в специальной военной операции. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, граждане России восхищаются мужеством и стойкостью жителей Донбасса, которые в течение последних восьми лет "вели борьбу с киевским режимом и продолжают вместе с российскими военными освободительную операцию".

"И у нас ни у кого нет сомнений, что победа будет за нами", — отметил Нарышкин на общем собрании по случаю 10-летия РИО.

Лавров высказался о темпах спецоперации на Украине
Лавров высказался о темпах спецоперации на Украине

А ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал, что решение о проведении специальной военной операции на Украине было вынужденным, трудным, но необходимым. Он ещё раз подчеркнул, что все задачи спецоперации будут решены и залог тому — мужество и героизм наших воинов, а также консолидация российского общества.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Александра Вишнякова
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