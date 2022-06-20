Украинские военные симулируют болезни, чтобы не отправляться на фронт

Украинские войска продолжают нести значительные потери, сообщают в Минобороны РФ. По данным ведомства, многие подразделения деморализованы, военнослужащие отказываются ехать в район боевых действий из-за некомпетентности офицеров и даже симулируют болезни.

За месяц боёв одна только 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и ранеными больше 2100 человек, однако пополнение ехать туда отказалось.

"Из-за низкого морально-психологического состояния 800 человек, предназначенных для восполнения потерь этого соединения, отказались ехать в район боевых действий, обвинив офицеров в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплатах денежного довольствия", — отметили в МО РФ.

В 10-й горно-штурмовой бригаде из-за массового неповиновения около 100 разведчиков увезли в Кременчуг для проведения расследования.

Также значительная часть командного состава 30-й механизированной бригады ВСУ уклоняется от выполнения боевых задач и симулирует заболевания. По данным МО РФ, в большинстве подразделений бригады уже не осталось ни одного офицера.