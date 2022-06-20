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Опубликовано 20 июня 2022, 08:39

Украинские военные симулируют болезни, чтобы не отправляться на фронт

МО РФ: Командиры ВСУ симулируют болезни, чтобы не выполнять боевые задачи

Украинские войска продолжают нести значительные потери, сообщают в Минобороны РФ. По данным ведомства, многие подразделения деморализованы, военнослужащие отказываются ехать в район боевых действий из-за некомпетентности офицеров и даже симулируют болезни.

За месяц боёв одна только 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и ранеными больше 2100 человек, однако пополнение ехать туда отказалось.

"Из-за низкого морально-психологического состояния 800 человек, предназначенных для восполнения потерь этого соединения, отказались ехать в район боевых действий, обвинив офицеров в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплатах денежного довольствия", — отметили в МО РФ.

В 10-й горно-штурмовой бригаде из-за массового неповиновения около 100 разведчиков увезли в Кременчуг для проведения расследования.

Также значительная часть командного состава 30-й механизированной бригады ВСУ уклоняется от выполнения боевых задач и симулирует заболевания. По данным МО РФ, в большинстве подразделений бригады уже не осталось ни одного офицера.

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А ранее в Минобороны РФ заявили, что националисты расстреляли в спину 32 украинских военных, решивших сдаться. В ведомстве подчеркнули, что подобные инциденты показывают, как Киев пытается "остановить отступление своих подразделений карательными акциями заградотрядов".

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ТАСС / AP Photo / Bernat Armangue

Александра Вишнякова
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