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Опубликовано 20 июня 2022, 08:34

Минобороны: Российские средства ПВО сбили МиГ-29 Украины в Днепропетровской области

Средства противовоздушной обороны России сбили украинский истребитель МиГ-29 в Днепропетровской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Всё произошло в районе населённого пункта Апостолово, уточнил он в ходе брифинга.

Минобороны показало работу РСЗО "Ураган" в "Операции Z"
Минобороны показало работу РСЗО "Ураган" в "Операции Z"

Помимо этого, в воздухе было сбито девять беспилотников ВСУ в районах населённых пунктов Алисовка Харьковской области, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, Гречишкино Луганской Народной Республики, кургана Могила Кулича, Томиной Балки и Чернобаевки Херсонской области.

Также было перехвачено девять снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах Малой Камышевахи и Долгенького Харьковской области, Макеевки и Авдеевки в ДНР.

Ранее Лайф рассказывал, что Россия в "Операции Z" применила новые ракеты. Боеприпасы применяются с борта ударных вертолётов Ми-28НМ по важным объектам украинских войск, например по складам с боеприпасами и ГСМ.

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Артур Лапсаков
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