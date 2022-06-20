Минобороны: Российские средства ПВО сбили МиГ-29 Украины в Днепропетровской области

Средства противовоздушной обороны России сбили украинский истребитель МиГ-29 в Днепропетровской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Всё произошло в районе населённого пункта Апостолово, уточнил он в ходе брифинга.

Помимо этого, в воздухе было сбито девять беспилотников ВСУ в районах населённых пунктов Алисовка Харьковской области, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, Гречишкино Луганской Народной Республики, кургана Могила Кулича, Томиной Балки и Чернобаевки Херсонской области.

Также было перехвачено девять снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах Малой Камышевахи и Долгенького Харьковской области, Макеевки и Авдеевки в ДНР.