Минобороны показало работу РСЗО "Ураган" в "Операции Z"

Слаженное и точное взаимодействие воздушной разведки и боевых расчётов ракетных систем залпового огня играет огромную роль при проведении российской "Операции Z" на Украине. Министерство обороны РФ показало, как "Ураган" бьёт по целям после передачи информации летательным аппаратом "Орлан-10" о вскрытой им замаскированной позиции противника.

РСЗО "Ураган" бьёт по замаскированным позициям ВСУ. Видео © Telegram-канал Минобороны РФ

"Поражаем командные пункты, артиллерию противника в первую очередь. Снаряды осколочно-фугасные, минимальной дальностью от 10 километров", — говорит военнослужащий Российской армии.

Он добавил, что "люди все работают, все заряжены на работу". Морально-психологическое состояние личного состава оценил как отличное. По словам военнослужащего, "все хотят побыстрее выиграть".