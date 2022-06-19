Минобороны РФ показало видео применения крылатых ракет "Калибр" в Чёрном море
Вооружённые силы Российской Федерации нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, показав соответствующее видео боевого применения снарядов.
Пуск ракет "Калибр" фрегатом Черноморского флота по объектам ВСУ. Видео © Минобороны РФ
На кадрах, предоставленных ведомством, видно, что удар наносится высокоточным оружием морского базирования. Как уточнили в министерстве, залповый пуск четырёх крылатых ракет "Калибр" по назначенным наземным целям выполнил экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Чёрного моря. Такие действия выполняются в рамках задач специальной военной операции на Украине.
Ранее Лайф писал, что Минобороны показало уничтожение техники ВСУ ракетами с вертолётов Ка-52 "Аллигатор". На опубликованных кадрах видно, как экипажи выпускают снаряды и они точно попадают в цель.
Минобороны РФ