Минобороны РФ показало видео применения крылатых ракет "Калибр" в Чёрном море

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, показав соответствующее видео боевого применения снарядов.

Пуск ракет "Калибр" фрегатом Черноморского флота по объектам ВСУ. Видео © Минобороны РФ

На кадрах, предоставленных ведомством, видно, что удар наносится высокоточным оружием морского базирования. Как уточнили в министерстве, залповый пуск четырёх крылатых ракет "Калибр" по назначенным наземным целям выполнил экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Чёрного моря. Такие действия выполняются в рамках задач специальной военной операции на Украине.