Минобороны: ВС РФ "Калибрами" уничтожили пункт управления с генералами и офицерами ВСУ
Более 50 генералов и офицеров ВСУ были уничтожены в результате удара ракетами "Калибр" по пункту управления в Днепропетровской области. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ", — сказал в ходе брифинга Конашенков.
По его словам, в момент ракетного удара в пункте управления проходило собрание командного состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия". Кроме того, там находилось командование группировки "Каховка", офицеры Генштаба ВСУ и руководство десантно-штурмовых войск и соединений, которые действуют на николаевском и запорожском направлениях.
Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили украинские топливные хранилища в Кременчуге и Лисичанске. В Минобороны России уточнили, что они предназначались для снабжения военной техники ВСУ в Донбассе.
ТАСС / Минобороны РФ