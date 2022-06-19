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Опубликовано 19 июня 2022, 10:30
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Минобороны: ВС РФ "Калибрами" уничтожили пункт управления с генералами и офицерами ВСУ

Более 50 генералов и офицеров ВСУ были уничтожены в результате удара ракетами "Калибр" по пункту управления в Днепропетровской области. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ", — сказал в ходе брифинга Конашенков.

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По его словам, в момент ракетного удара в пункте управления проходило собрание командного состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия". Кроме того, там находилось командование группировки "Каховка", офицеры Генштаба ВСУ и руководство десантно-штурмовых войск и соединений, которые действуют на николаевском и запорожском направлениях.

Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили украинские топливные хранилища в Кременчуге и Лисичанске. В Минобороны России уточнили, что они предназначались для снабжения военной техники ВСУ в Донбассе.

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ТАСС / Минобороны РФ

Наталья Исакова
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