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Опубликовано 18 июня 2022, 12:14
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Российские военные уничтожили четыре взвода ВСУ с американскими гаубицами M777

Российские военные уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами M777. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования поражено <...> четыре взвода 155-мм гаубиц М777 в районах Ласточкино, Очеретино, Водяное, Желанное Донецкой Народной Республики", — сказал он.

Конашенков добавил, что в общей сложности ВС РФ поразили 12 огневых позиций артиллерийских и миномётных подразделений ВСУ, среди которых также четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах Авдеевка, Керамик и Желанное.

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Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили украинские топливные хранилища в Кременчуге и Лисичанске. В Минобороны России уточнили, что они предназначались для снабжения военной техники ВСУ в Донбассе.

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Никита Осипов
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