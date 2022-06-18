Российские военные уничтожили четыре взвода ВСУ с американскими гаубицами M777

Российские военные уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами M777. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования поражено <...> четыре взвода 155-мм гаубиц М777 в районах Ласточкино, Очеретино, Водяное, Желанное Донецкой Народной Республики", — сказал он.

Конашенков добавил, что в общей сложности ВС РФ поразили 12 огневых позиций артиллерийских и миномётных подразделений ВСУ, среди которых также четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах Авдеевка, Керамик и Желанное.