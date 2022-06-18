В России жёстко ответили Киеву на заявление о возобновлении переговоров
Политолог Светов напомнил Киеву, кто будет принимать решение о возобновлении переговоров
Политолог Юрий Светов жёстко ответил главе украинской делегации Давиду Арахамии на заявление о том, что Киев может вернуться к переговорам в конце августа. В беседе с Лайфом он напомнил, что на самом деле решение о возобновлении переговоров будет принимать Россия.
"Главный вопрос сейчас — это слова официального представителя МИД России Марии Захаровой: "Украины в прежних границах нет и больше не будет". Это ключевой вопрос! А украинская сторона говорит, вчера у них был [премьер-министр Британии] Борис Джонсон, какие заявления от их главного союзника – Великобритании звучат?" — сказал эксперт.
По его словам, Джонсон заявлял, что российские войска должны покинуть территорию Украины, вернуть ей Крым, Донбасс, Луганскую область, и только после этого возможны переговоры. Как отметил Светов, у людей на украинской стороне по-прежнему есть ощущение, что они победители, которые могут диктовать условия переговоров. Поэтому Арахамия может назначать для этого любой период — будь то август, декабрь или 2025 год.
"Когда состоятся переговоры, будет определять Российская Федерация. Пойдём ли мы на переговоры с ними?! Вот в чём вопрос. И с кем будем разговаривать?" — подчеркнул политолог.
Эксперт объяснил, что для проведения переговоров назначили август, потому что Украина ожидает к июлю получить дополнительное оружие от западных союзников. По его словам, тогда Незалежная может перейти в решающее наступление, в ходе которого планируется и попытка "возвращения" Крыма.
"Угрозы обстрела Крымского моста — это что? Прелюдия к переговорам? Поэтому сейчас, 18 июня, смешно слышать разговоры, что в августе будут переговоры. А может, российские войска в августе в Киеве будут стоять, а может, — во Львове? Это всё пустые звуки", — считает собеседник Лайфа.
От имени Украины о переговорах с Россией может говорить один человек — президент Незалежной Владимир Зеленский. Также может высказываться министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, но заявления всех остальных людей не имеют под собой никаких оснований, заключил собеседник Лайфа.
Как уже писал Лайф, Киев может вернуться к диалогу с Россией в конце августа. Об этом заявил Давид Арахамия, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах с Москвой, добавив, что до конца лета Незалежная планирует провести контрнаступление.
ТАСС / Гучек Максим