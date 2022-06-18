В России жёстко ответили Киеву на заявление о возобновлении переговоров

Политолог Юрий Светов жёстко ответил главе украинской делегации Давиду Арахамии на заявление о том, что Киев может вернуться к переговорам в конце августа. В беседе с Лайфом он напомнил, что на самом деле решение о возобновлении переговоров будет принимать Россия.

"Главный вопрос сейчас — это слова официального представителя МИД России Марии Захаровой: "Украины в прежних границах нет и больше не будет". Это ключевой вопрос! А украинская сторона говорит, вчера у них был [премьер-министр Британии] Борис Джонсон, какие заявления от их главного союзника – Великобритании звучат?" — сказал эксперт.

По его словам, Джонсон заявлял, что российские войска должны покинуть территорию Украины, вернуть ей Крым, Донбасс, Луганскую область, и только после этого возможны переговоры. Как отметил Светов, у людей на украинской стороне по-прежнему есть ощущение, что они победители, которые могут диктовать условия переговоров. Поэтому Арахамия может назначать для этого любой период — будь то август, декабрь или 2025 год.

"Когда состоятся переговоры, будет определять Российская Федерация. Пойдём ли мы на переговоры с ними?! Вот в чём вопрос. И с кем будем разговаривать?" — подчеркнул политолог.

Эксперт объяснил, что для проведения переговоров назначили август, потому что Украина ожидает к июлю получить дополнительное оружие от западных союзников. По его словам, тогда Незалежная может перейти в решающее наступление, в ходе которого планируется и попытка "возвращения" Крыма.

"Угрозы обстрела Крымского моста — это что? Прелюдия к переговорам? Поэтому сейчас, 18 июня, смешно слышать разговоры, что в августе будут переговоры. А может, российские войска в августе в Киеве будут стоять, а может, — во Львове? Это всё пустые звуки", — считает собеседник Лайфа.

От имени Украины о переговорах с Россией может говорить один человек — президент Незалежной Владимир Зеленский. Также может высказываться министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, но заявления всех остальных людей не имеют под собой никаких оснований, заключил собеседник Лайфа.