ВС РФ уничтожили украинские топливные хранилища в Кременчуге и Лисичанске

Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили украинские топливные хранилища в районах Кременчуга и Лисичанска. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием воздушного и наземного базирования в районах Кременчуга и Лисичанска уничтожены технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива", — сказал он.

Конашенков уточнил, что эти хранилища предназначались для снабжения украинской военной техники в Донбассе.