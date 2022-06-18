ВС РФ уничтожили украинские топливные хранилища в Кременчуге и Лисичанске
Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили украинские топливные хранилища в районах Кременчуга и Лисичанска. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"Высокоточным оружием воздушного и наземного базирования в районах Кременчуга и Лисичанска уничтожены технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива", — сказал он.
Конашенков уточнил, что эти хранилища предназначались для снабжения украинской военной техники в Донбассе.
Ранее Лайф писал, что ВС России уничтожили объекты НПЗ и хранилища топлива для ВСУ в Кременчуге. Оперативно-тактической и армейской авиацией было поражено 56 военных объектов Украины, включая два пункта управления.
ТАСС / Гармаев Александр