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Опубликовано 18 июня 2022, 11:34

ВС РФ уничтожили украинские топливные хранилища в Кременчуге и Лисичанске

Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили украинские топливные хранилища в районах Кременчуга и Лисичанска. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием воздушного и наземного базирования в районах Кременчуга и Лисичанска уничтожены технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива", — сказал он.

Конашенков уточнил, что эти хранилища предназначались для снабжения украинской военной техники в Донбассе.

ВКС России уничтожили два хранилища с топливом для техники ВСУ в районе Одессы
ВКС России уничтожили два хранилища с топливом для техники ВСУ в районе Одессы

Ранее Лайф писал, что ВС России уничтожили объекты НПЗ и хранилища топлива для ВСУ в Кременчуге. Оперативно-тактической и армейской авиацией было поражено 56 военных объектов Украины, включая два пункта управления.

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ТАСС / Гармаев Александр

Никита Осипов
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