Вице-премьер Борисов рассказал об эффективности Су-57 в спецоперации на Украине
Истребители пятого поколения Су-57, которые Россия применила в ходе спецоперации на Украине, показали высокую эффективность. Об этом в беседе с "Интерфаксом" рассказал вице-премьер Юрий Борисов.
"Показал эффективную работу, отзывы — очень хорошие", — сказал он в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Борисов добавил, что Су-57 в ходе "Операции Z" был задействован неоднократно, в том числе в формате одиночных вылетов. По его словам, в информационном взаимодействии Россия применяла авиационные средства поражения — и внутрифюзеляжное вооружение отработало без неполадок.
Ранее Лайф писал, для чего Россия применила истребитель Су-57 на Украине. Детали применения уникального комплекса фронтовой авиации не раскрываются, однако некоторые догадки по этому поводу у экспертов есть.
ТАСС / Лысцева Марина