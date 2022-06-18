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Опубликовано 18 июня 2022, 10:08

Вице-премьер Борисов рассказал об эффективности Су-57 в спецоперации на Украине

Истребители пятого поколения Су-57, которые Россия применила в ходе спецоперации на Украине, показали высокую эффективность. Об этом в беседе с "Интерфаксом" рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

"Показал эффективную работу, отзывы — очень хорошие", — сказал он в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Борисов добавил, что Су-57 в ходе "Операции Z" был задействован неоднократно, в том числе в формате одиночных вылетов. По его словам, в информационном взаимодействии Россия применяла авиационные средства поражения — и внутрифюзеляжное вооружение отработало без неполадок.

Борисов уточнил сроки первого полёта истребителя Су-75 Checkmate
Борисов уточнил сроки первого полёта истребителя Су-75 Checkmate

Ранее Лайф писал, для чего Россия применила истребитель Су-57 на Украине. Детали применения уникального комплекса фронтовой авиации не раскрываются, однако некоторые догадки по этому поводу у экспертов есть.

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ТАСС / Лысцева Марина

Никита Осипов
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