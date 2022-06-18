Поддержавшая Россию жительница Германии рассказала об угрозах и нападках соседей

Жительница Германии Клара Шумахер, которой пригрозили тюрьмой из-за расклеенных на её окнах плакатов в поддержку российской спецоперации на Украине, поделилась подробностями об угрозах соседей и сограждан. Об этом сообщает SHOT.

64-летняя жительница Германии назвала безумцами соседей, которые выместили на ней свою злость за поддержку РФ. Видео © Telegram / SHOT

"Я начала писать свои впечатления о том, что происходит в мире. Это моим любимым согражданам не понравилось. Они меня обижали и угрожали", — рассказала она.

По словам женщины, соседи начали выбивать стёкла её дома, закидывать здание яйцами, призывали лечь в психиатрическую клинику, а также советовали отправиться "в Россию к любимому Путину". Шумахер добавила, что при обысках один из полицейских её толкнул.

"Какие больные люди окружают меня? Эти соседи, это правительство. Они все безумцы. Они ничего этим не добьются. Слишком многие пробудились, с них хватит", — заявила жительница Саарбрюккена.

Тем не менее агрессивные нападки соседей Шумахер не останавливают, её также не пугает возможный срок со штрафом. Сама женщина утверждает, что продолжит бороться за свои личные взгляды и высказывать собственное мнение.