Поставки оружия Киеву странами НАТО ведут только к затягиванию конфликта и ухудшению ситуации. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский в интервью телеканалу RT Arabic.

"Оружие, которое НАТО и США поставляют Киеву, убивает мирных жителей, русских и украинцев и ведёт к затягиванию конфликта. Только так к этому можно относиться. Это не решение проблемы, это усугубление проблемы, стремление воевать до последнего украинца", — сказал Мединский.

По его мнению, сейчас Киев действует в интересах тех стран и тех режимов, которые используют Украину и её народ для ослабления России. Однако пока власти Незалежной не начнут руководствоваться собственными национальными интересами, конфликт может так и продолжаться. Мединский уверен, что заставить Киев сесть за стол переговоров может только "любовь к своей стране", уважение к украинцам и стремление достигнуть мира.