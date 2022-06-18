Сдавшийся в плен наёмник из США рассказал, как прикрывал отступающие войска ВСУ
Американский наёмник Энди Хьюн. Фото © t.me / "Репортёр Руденко V"
Американский наёмник Энди Хьюн, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, рассказал, как сдался в плен российским войскам в результате столкновения под Харьковом. По его словам, после боя украинские военные решили отступить, а иностранным наёмникам было приказано обеспечить им прикрытие.
"Пока мы их прикрывали, российские войска установили контроль над позицией. Мы были вынуждены отступить. Мой сослуживец и я три часа провели в окопе. Затем мы часов пять шли через лес. В конечном счёте мы вышли на дорогу и сдались российским войскам", — рассказал наёмник телеканалу RT.
Хьюн входил в состав спецотряда "Багет". По словам военного, группа получила такое название, потому что большинство бойцов там — французы. Их отряд относился к разведывательному батальону. Пленный признался, что в украинской армии чувствуется плохая боевая подготовка. Командование многих подразделений ВСУ коррумпировано, войска плохо вооружены. Однако западные СМИ об этом не говорят, пожаловался военный.
Напомним, ранее британская газета The Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен вблизи Харькова двух бывших военнослужащих США, которые вступили в ряды ВСУ в качестве наёмников, — 39-летнего Александра Дрюка и 27-летнего Энди Хьюна. Позже стало известно о ещё одном захваченном наёмнике. Им оказался ветеран морской пехоты Грэди Курпаси.