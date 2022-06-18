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Регион
Опубликовано 18 июня 2022, 08:09
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Сдавшийся в плен наёмник из США рассказал, как прикрывал отступающие войска ВСУ

Американский наёмник Энди Хьюн. Фото © t.me / "Репортёр Руденко V"

Американский наёмник Энди Хьюн. Фото © t.me / "Репортёр Руденко V"

Американский наёмник Энди Хьюн, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, рассказал, как сдался в плен российским войскам в результате столкновения под Харьковом. По его словам, после боя украинские военные решили отступить, а иностранным наёмникам было приказано обеспечить им прикрытие.

"Пока мы их прикрывали, российские войска установили контроль над позицией. Мы были вынуждены отступить. Мой сослуживец и я три часа провели в окопе. Затем мы часов пять шли через лес. В конечном счёте мы вышли на дорогу и сдались российским войскам", — рассказал наёмник телеканалу RT.

Хьюн входил в состав спецотряда "Багет". По словам военного, группа получила такое название, потому что большинство бойцов там — французы. Их отряд относился к разведывательному батальону. Пленный признался, что в украинской армии чувствуется плохая боевая подготовка. Командование многих подразделений ВСУ коррумпировано, войска плохо вооружены. Однако западные СМИ об этом не говорят, пожаловался военный.

Появилось видео с попавшими в плен под Харьковом наёмниками из США
Появилось видео с попавшими в плен под Харьковом наёмниками из США

Напомним, ранее британская газета The Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен вблизи Харькова двух бывших военнослужащих США, которые вступили в ряды ВСУ в качестве наёмников, — 39-летнего Александра Дрюка и 27-летнего Энди Хьюна. Позже стало известно о ещё одном захваченном наёмнике. Им оказался ветеран морской пехоты Грэди Курпаси.

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Александра Васильева
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