Сдавшийся в плен наёмник из США рассказал, как прикрывал отступающие войска ВСУ

Американский наёмник Энди Хьюн, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, рассказал, как сдался в плен российским войскам в результате столкновения под Харьковом. По его словам, после боя украинские военные решили отступить, а иностранным наёмникам было приказано обеспечить им прикрытие.

"Пока мы их прикрывали, российские войска установили контроль над позицией. Мы были вынуждены отступить. Мой сослуживец и я три часа провели в окопе. Затем мы часов пять шли через лес. В конечном счёте мы вышли на дорогу и сдались российским войскам", — рассказал наёмник телеканалу RT.