Мэр Донецка сообщил об облаке дыма над заводом "Топаз"

Над заводом "Топаз" в Донецке клубится дым, украинские военные продолжают вести огонь по району Куйбышевский, сообщает в субботу мэр города Алексей Кулемзин.

"Практически со всех районов города видно облако дыма, которое стоит над заводом "Топаз", — говорится в его сообщении в "Телеграме".

Кулемзин также добавил, что обстрелы по Куйбышевскому району города не прекращаются. По данным телеграм-канала Rudenko, ВСУ бьют с района Песок, используя артиллерию калибром 155 мм.