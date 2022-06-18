Мэр Донецка сообщил об облаке дыма над заводом "Топаз"
Над заводом "Топаз" в Донецке клубится дым, украинские военные продолжают вести огонь по району Куйбышевский, сообщает в субботу мэр города Алексей Кулемзин.
"Практически со всех районов города видно облако дыма, которое стоит над заводом "Топаз", — говорится в его сообщении в "Телеграме".
Кулемзин также добавил, что обстрелы по Куйбышевскому району города не прекращаются. По данным телеграм-канала Rudenko, ВСУ бьют с района Песок, используя артиллерию калибром 155 мм.
В пятницу Лайф сообщал, что ВСУ за день выпустили по ДНР около 300 снарядов. В результате атаки ВСУ семь мирных жителей получили ранения, ещё одна женщина погибла. В разных районах республики получили повреждения дома и объекты гражданской инфраструктуры.
Telegram / Rudenko