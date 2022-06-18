ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 июня 2022, 07:34

Мэр Донецка сообщил об облаке дыма над заводом "Топаз"

Над заводом "Топаз" в Донецке клубится дым, украинские военные продолжают вести огонь по району Куйбышевский, сообщает в субботу мэр города Алексей Кулемзин.

"Практически со всех районов города видно облако дыма, которое стоит над заводом "Топаз", — говорится в его сообщении в "Телеграме".

Кулемзин также добавил, что обстрелы по Куйбышевскому району города не прекращаются. По данным телеграм-канала Rudenko, ВСУ бьют с района Песок, используя артиллерию калибром 155 мм.

В Донецке 77 горняков застряли под землёй в обесточенной из-за обстрела ВСУ шахте
В Донецке 77 горняков застряли под землёй в обесточенной из-за обстрела ВСУ шахте

В пятницу Лайф сообщал, что ВСУ за день выпустили по ДНР около 300 снарядов. В результате атаки ВСУ семь мирных жителей получили ранения, ещё одна женщина погибла. В разных районах республики получили повреждения дома и объекты гражданской инфраструктуры.

BannerImage

Telegram / Rudenko

Ирина Фальке
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar