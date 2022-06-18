Задержаны два командира ВСУ, причастные к обстрелу домов и убийству жителей Донбасса

Правоохранители установили личности ещё двух командиров ВСУ, подозреваемых в жестоком обращении с мирными жителями Донбасса. Ими оказались старший офицер на батарее 115-й отдельной механизированной бригады резерва Генштаба ВСУ лейтенант Илья Масличенко и военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ старший матрос Евгений Вахненко.

"По данным следствия, с 24 февраля по 3 марта 2022 года лейтенант Масличенко в целях устрашения населения, дестабилизации деятельности органов власти ЛНР отдавал подчинённым приказы об обстрелах домов и мест общего пользования в Северодонецке и близлежащих населённых пунктах. Эти действия привели к масштабным разрушениям частных домовладений и объектов инфраструктуры", — сообщает Следственный комитет России.

По данным правоохранителей, из-за атаки бойцов ВСУ под командованием Масличенко, в частности, были разрушены гостиница "Мир", городской спорткомплекс, детский сад и медучреждение. Следователи также установили, что 4 марта матрос Вахненко выстрелил из вверенного ему автомата АК-74 в мирного жителя ДНР в посёлке Волонтёровка, в результате чего мужчина скончался. Как сообщает СК, в данный момент оба подозреваемых уже задержаны.