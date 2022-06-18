Гумкоридор с "Азота" всё ещё закрыт из-за отказа Киева гарантировать прекращение огня

Стороны всё ещё не договорились об открытии гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей с химкомбината "Азот" в Северодонецке из-за отказа Киева гарантировать прекращение огня. Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

"Договорённости об открытии гуманитарного коридора с "Азота" как для выхода мирных, так и для сложения оружия боевиками по-прежнему нет. Основная причина — Украина отказывается гарантировать режим прекращения огня, без которого никакая эвакуация невозможна", — написал он в телеграм-канале.

Мирошник добавил, что сейчас основная угроза обстрела исходит не только с территории "Азота", но и с высот в районе Лисичанска. Посол рассказал, что, по словам местных жителей, украинские военные устанавливают "за речкой" миномёты для нанесения ударов по первой проходной завода.