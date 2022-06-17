На Украине признали потерю почти половины тяжёлой военной техники за время "Операции Z"
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за время российской спецоперации потеряли до половины своей тяжёлой военной техники. Об этом сообщил замминистра обороны страны Владимир Карпенко.
"Я говорю только о тяжёлом вооружении. На сегодняшний день мы имеем примерно 30–40%, а иногда и до 50% потерь техники в результате активных боёв. Таким образом, мы потеряли примерно 50%", — сказал Карпенко в интервью журналу National Defence.
Киев в ходе "Операции Z" потерял также около 1300 БМП, 400 танков, 700 артиллерийских систем. Между тем поставки вооружения стран Запада покрывают до 15% потребностей Украины, сообщил замминистра.
"Нужна артиллерия, нужны артиллерийские боеприпасы, БМП, боевые машины, танки. Нам очень нужны системы ПВО и реактивная система залпового огня", — пожаловался Карпенко.
Военачальник заметил, что украинской армии нужно восполнить 700 артиллерийских систем, которые были уничтожены в боях, а от Запада поступило только сто таких систем.
Ранее, как информировал Лайф, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Незалежная теряет ежедневно от 100 до 200 военных убитыми. В свою очередь, глава Минобороны Украины Алексей Резников привёл свои данные: потери Киева составляют в день до 100 военнослужащих убитыми и до 500 ранеными. А руководитель комитета начальников штабов ВС США Марк Милли распространил информацию, согласно которой в сутки Украина теряет убитыми примерно 100 человек, ранеными — от 100 до 300.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ