Вооружённые силы Украины (ВСУ) за время российской спецоперации потеряли до половины своей тяжёлой военной техники. Об этом сообщил замминистра обороны страны Владимир Карпенко.

"Я говорю только о тяжёлом вооружении. На сегодняшний день мы имеем примерно 30–40%, а иногда и до 50% потерь техники в результате активных боёв. Таким образом, мы потеряли примерно 50%", — сказал Карпенко в интервью журналу National Defence.

Киев в ходе "Операции Z" потерял также около 1300 БМП, 400 танков, 700 артиллерийских систем. Между тем поставки вооружения стран Запада покрывают до 15% потребностей Украины, сообщил замминистра.

"Нужна артиллерия, нужны артиллерийские боеприпасы, БМП, боевые машины, танки. Нам очень нужны системы ПВО и реактивная система залпового огня", — пожаловался Карпенко.