Силы ЛНР продолжают переговоры с боевиками на "Азоте" о сдаче в плен

Силы Луганской Народной Республики продолжают переговоры с украинскими боевиками, укрывающимися на комбинате "Азот" в Северодонецке, об их сдаче в плен. Об этом сообщил в субботу комендант города Виктор Дубина.

"Переговоры о возможной сдаче продолжаются, хотя и пока безрезультатно", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Ранее Лайф сообщал, что гумкоридор с "Азота" всё ещё закрыт из-за отказа Киева гарантировать прекращение огня. По словам посла ЛНР Мирошника, сейчас основная угроза обстрела исходит не только с территории "Азота", но и с высот в районе Лисичанска.