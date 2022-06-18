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Регион
Опубликовано 18 июня 2022, 07:19

Силы ЛНР продолжают переговоры с боевиками на "Азоте" о сдаче в плен

Силы Луганской Народной Республики продолжают переговоры с украинскими боевиками, укрывающимися на комбинате "Азот" в Северодонецке, об их сдаче в плен. Об этом сообщил в субботу комендант города Виктор Дубина.

"Переговоры о возможной сдаче продолжаются, хотя и пока безрезультатно", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Бойцы ВСУ с комбината "Азот" в Северодонецке начали сдаваться в плен
Бойцы ВСУ с комбината "Азот" в Северодонецке начали сдаваться в плен

Ранее Лайф сообщал, что гумкоридор с "Азота" всё ещё закрыт из-за отказа Киева гарантировать прекращение огня. По словам посла ЛНР Мирошника, сейчас основная угроза обстрела исходит не только с территории "Азота", но и с высот в районе Лисичанска.

Напомним, подразделения ВС России совместно с военными ЛНР закрепились в промышленной зоне химкомбината "Азот". Однако операция осложняется тем, что украинские силовики используют в качестве щита цистерны с ядохимикатами.

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ТАСС / Гердо Владимир

Ирина Фальке
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