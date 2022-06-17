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Регион
Опубликовано 17 июня 2022, 11:15
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Бойцы ВСУ с комбината "Азот" в Северодонецке начали сдаваться в плен

Находившиеся на территории комбината "Азот" в Северодонецке украинские боевики начали сдаваться в плен. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В ходе проведения СВО на территории предприятия "Азот" в городе Северодонецке, действительно, некоторые украинские военные приняли правильное решение и начали сдаваться в плен", — приводит его слова Луганский информационный центр (ЛИЦ).

Выбравшиеся с "Азота" женщины рассказали об иностранных наёмниках на комбинате
Выбравшиеся с "Азота" женщины рассказали об иностранных наёмниках на комбинате

Как писал Лайф ранее, подразделения ВС России совместно с военными ЛНР закрепились в промышленной зоне химкомбината "Азот". Однако операция осложняется тем, что украинские силовики используют в качестве щита цистерны с ядохимикатами.

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ТАСС / AP Photo / Oleksandr Ratushniak

Николь Вербер
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