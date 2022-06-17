Бойцы ВСУ с комбината "Азот" в Северодонецке начали сдаваться в плен

Находившиеся на территории комбината "Азот" в Северодонецке украинские боевики начали сдаваться в плен. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В ходе проведения СВО на территории предприятия "Азот" в городе Северодонецке, действительно, некоторые украинские военные приняли правильное решение и начали сдаваться в плен", — приводит его слова Луганский информационный центр (ЛИЦ).