Бойцы ВСУ с комбината "Азот" в Северодонецке начали сдаваться в плен
Находившиеся на территории комбината "Азот" в Северодонецке украинские боевики начали сдаваться в плен. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"В ходе проведения СВО на территории предприятия "Азот" в городе Северодонецке, действительно, некоторые украинские военные приняли правильное решение и начали сдаваться в плен", — приводит его слова Луганский информационный центр (ЛИЦ).
Как писал Лайф ранее, подразделения ВС России совместно с военными ЛНР закрепились в промышленной зоне химкомбината "Азот". Однако операция осложняется тем, что украинские силовики используют в качестве щита цистерны с ядохимикатами.
ТАСС / AP Photo / Oleksandr Ratushniak