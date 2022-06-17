Появилось видео с попавшими в плен под Харьковом наёмниками из США

В Сети появились доказательства попадания в плен двух американских наёмников — 39-летнего Александра Дрюка и 27-летнего Энди Хьюна. Видео опубликованы в телеграм-канале "Репортёр Руденко V".

"Знакомьтесь — американские наёмники, приехавшие воевать с нами на Украину. Взяты были под Харьковом. Не уберегли "касатиков", — подписал автор видео.

Как рассказывает корреспондент, после попадания в российский плен боевики "возненавидели войну, хотят мира и домой. Но это вряд ли". Также он подчеркнул, что они резко начали учить "могучий русский язык".