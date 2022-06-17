Американский наёмник нашёлся в российском плену и раскрыл причины вступления в ВСУ

Американский наёмник Энди Хьюн, попавший в плен под Харьковом, рассказал, что подтолкнуло его отправиться воевать. Как он признался "Известиям", такое решение было принято под воздействием западной пропаганды.

Американский наёмник Энди Хьюн, попавший в плен на Украине. Видео © Telegram / IZ.RU

"Уже побывав здесь и оценив ситуацию, я могу сказать, что у нас в новостях до чёртиков пропаганды. Практически всё, что там показывают, по факту сплошное преувеличение. Нам говорили, что русские убивают людей, но, уже приехав сюда, я понял, что это не так. В западных СМИ нам не говорили, что из себя представляет украинская армия, насколько она некомпетентна и насколько коррумпировано их руководство", — поделился американец.