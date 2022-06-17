Американский наёмник нашёлся в российском плену и раскрыл причины вступления в ВСУ
Американский наёмник Хьюн нашёлся в российском плену и раскрыл причины вступления в ВСУ
Американский наёмник Энди Хьюн, попавший в плен под Харьковом, рассказал, что подтолкнуло его отправиться воевать. Как он признался "Известиям", такое решение было принято под воздействием западной пропаганды.
Американский наёмник Энди Хьюн, попавший в плен на Украине. Видео © Telegram / IZ.RU
"Уже побывав здесь и оценив ситуацию, я могу сказать, что у нас в новостях до чёртиков пропаганды. Практически всё, что там показывают, по факту сплошное преувеличение. Нам говорили, что русские убивают людей, но, уже приехав сюда, я понял, что это не так. В западных СМИ нам не говорили, что из себя представляет украинская армия, насколько она некомпетентна и насколько коррумпировано их руководство", — поделился американец.
Когда началась спецоперация, он читал много новостей, в которых говорили о том, что на Украине складывается достаточно плохая ситуация, но, как признался Хьюн, всё это было пропагандой. По его словам, в зарубежных СМИ транслируют информацию о том, что русские — плохие, но он лично убедился после попадания к ним в плен, "что это не так, что они на самом деле вполне человечные ребята".
Напомним, ранее британская газета The Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен вблизи Харькова двух бывших военнослужащих США, которые вступили в ряды ВСУ в качестве наёмников. Речь идёт о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне. Позже стало известно о ещё одном захваченном наёмнике. Им оказался ветеран морской пехоты Грэди Курпаси.
Кадр из видео. Telegram / IZ.RU