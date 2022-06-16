Названа главная версия захвата американских наёмников в плен под Харьковом

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал в беседе с Лайфом, как американские военные могли попасть в плен под Харьковом. Он допускает, что иностранным наёмникам могли предоставить неверные разведывательные данные.

Собеседник Лайфа объяснил, что для украинских военнослужащих, в ряды которых вступают иностранные боевики, основным источником данных является спутниковая система слежения. Она бывает двух видов (оптико-электронная и радиотехническая), продолжил эксперт.

"Радиотехническая показывает работу внешних радиоэлектронных систем — станции связи и так далее. По ним можно условно определить, где находятся войска. Оптико-электронная разведка показывает, где стоят танки, артиллерия и прочие объекты. Но в Харьковской области лесистая местность, и не всегда эта оптика и радиотехническая разведка показывают истинное положение. Поэтому они могли действительно там потеряться", — уточнил собеседник Лайфа.

Кроме того, линия боевого соприкосновения постоянно меняется. Российские бойцы проводят стремительные наступления, и те, кто держал оборону, часто не понимают, что они находятся в котле или в "огневом мешке", пояснил Леонков.

"Но, как говорится, это их проблемы. То, что эти попались в плен. Можно сказать, что им повезло, но при условии, что они не совершали военных преступлений против гражданского населения. Потому что если они совершали военные преступления, то их ждёт суд", — заключил эксперт.