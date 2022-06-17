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Опубликовано 17 июня 2022, 17:27
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Меркель взяла на себя вину за "Операцию Z"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Фото © G20 Argentina

Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Фото © G20 Argentina

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала свою отставку одной из причин нынешней эскалации конфликта на Украине. Политик рассказала о своём видении корней "Операции Z" в интервью медиагруппе RND.

"Мой уход мог внести вклад в это, как, например, выборы во Франции, вывод войск из Афганистана или ступор в реализации Минских соглашений", — сказала экс-канцлер.

Путин: Боевые действия — всегда трагедия, но "Операция Z" является вынужденной мерой
Путин: Боевые действия — всегда трагедия, но "Операция Z" является вынужденной мерой

Напомним, Ангела Меркель вышла на пенсию спустя 16 лет в должности канцлера Германии. Чем Меркель займётся после ухода с поста, она рассказала во время прощального тура по своему избирательному округу. Её проводили с поста канцлера Германии под панк-рок. А социал-демократа Олафа Шольца избрали новым главой кабмина.

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Андрей Бражников
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