Меркель взяла на себя вину за "Операцию Z"
Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Фото © G20 Argentina
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала свою отставку одной из причин нынешней эскалации конфликта на Украине. Политик рассказала о своём видении корней "Операции Z" в интервью медиагруппе RND.
"Мой уход мог внести вклад в это, как, например, выборы во Франции, вывод войск из Афганистана или ступор в реализации Минских соглашений", — сказала экс-канцлер.
Напомним, Ангела Меркель вышла на пенсию спустя 16 лет в должности канцлера Германии. Чем Меркель займётся после ухода с поста, она рассказала во время прощального тура по своему избирательному округу. Её проводили с поста канцлера Германии под панк-рок. А социал-демократа Олафа Шольца избрали новым главой кабмина.