Меркель взяла на себя вину за "Операцию Z"

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала свою отставку одной из причин нынешней эскалации конфликта на Украине. Политик рассказала о своём видении корней "Операции Z" в интервью медиагруппе RND.

"Мой уход мог внести вклад в это, как, например, выборы во Франции, вывод войск из Афганистана или ступор в реализации Минских соглашений", — сказала экс-канцлер.