Погиб комбат Народной милиции ДНР Пуля

Командир батальона Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) с позывным "Пуля", который, в частности, участвовал в штурме пригорода Авдеевки, погиб в ДТП. О трагедии в своём телеграм-канале сообщил военкор Александр Сладков.

"Комбат Пуля погиб в автокатастрофе. Ушёл мой близкий друг, который всё отдал Донбассу. Дерзкий, раз за разом лично ходивший в атаку со своими солдатами и офицерами. Ушёл", — написал журналист.