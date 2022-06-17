Погиб комбат Народной милиции ДНР Пуля
Погибший комбат Пуля. Фото © Telegram / "Сладков+"
Командир батальона Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) с позывным "Пуля", который, в частности, участвовал в штурме пригорода Авдеевки, погиб в ДТП. О трагедии в своём телеграм-канале сообщил военкор Александр Сладков.
"Комбат Пуля погиб в автокатастрофе. Ушёл мой близкий друг, который всё отдал Донбассу. Дерзкий, раз за разом лично ходивший в атаку со своими солдатами и офицерами. Ушёл", — написал журналист.
Ранее Лайф рассказывал, что на Украине погиб командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского. По данным украинских СМИ, это шестой уроженец Белоруссии, погибший в ходе специальной военной операции.