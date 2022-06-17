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Регион
Опубликовано 17 июня 2022, 16:55
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Погиб комбат Народной милиции ДНР Пуля

Погибший комбат Пуля. Фото © Telegram / "Сладков+"

Погибший комбат Пуля. Фото © Telegram / "Сладков+"

Командир батальона Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) с позывным "Пуля", который, в частности, участвовал в штурме пригорода Авдеевки, погиб в ДТП. О трагедии в своём телеграм-канале сообщил военкор Александр Сладков.

"Комбат Пуля погиб в автокатастрофе. Ушёл мой близкий друг, который всё отдал Донбассу. Дерзкий, раз за разом лично ходивший в атаку со своими солдатами и офицерами. Ушёл", — написал журналист.

На Украине погиб российский военный журналист Сергей Постнов
На Украине погиб российский военный журналист Сергей Постнов

Ранее Лайф рассказывал, что на Украине погиб командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского. По данным украинских СМИ, это шестой уроженец Белоруссии, погибший в ходе специальной военной операции.

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Григорий Воронцов
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