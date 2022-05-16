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Опубликовано 16 мая 2022, 12:09
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Командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского погиб на Украине

Погибший Павел Волат. Фото © Telegram / Батальён Кастуся Каліноўскага

Погибший Павел Волат. Фото © Telegram / Батальён Кастуся Каліноўскага

По данным украинских СМИ, это шестой уроженец Белоруссии, погибший в ходе специальной военной операции.

Командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского под позывным Волат, действующего против России на Украине, погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщили в телеграм-канале подразделения.

"Сегодня наш батальон понёс огромные потери... Был смертельно ранен командир роты, военнослужащий нашего батальона Павел Волат. Его пытались доставить в больницу в критическом состоянии, но не успели", — сказано в сообщении.

Как сообщили сослуживцы погибшего, Павел получал ранения неоднократно, но всегда возвращался в строй. По данным сайта "Наша ніва", это шестой гражданин Белоруссии, погибший в ходе спецоперации.

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Ранее Лайф сообщал, что поляки обвинили украинских беженцев в жестоком убийстве жителя Варшавы. При этом СМИ не указывают национальность виновных, называя их "иностранцами", что уже вызвало недовольство у пользователей соцсетей.

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Оксана Попова
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