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Регион
Опубликовано 15 июня 2022, 07:38
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На Украине погиб российский военный журналист Сергей Постнов

Погибший военный журналист Сергей Постнов. Фото © Сайт Совета ветеранов центрального аппарата ОВД

Погибший военный журналист Сергей Постнов. Фото © Сайт Совета ветеранов центрального аппарата ОВД

На Украине в ночь с 13 на 14 июня погиб военный журналист, начальник группы информационного реагирования 1-го отдела департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии Сергей Постнов.

"При исполнении воинского долга оборвалась жизнь военного журналиста, полковника Сергея Постнова. Более четырёх месяцев Сергей Постнов выполнял служебно-боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В составе группировки V он прорывался в Гостомель, участвовал в освобождении ряда городов и населённых пунктов Харьковской области и ЛНР", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета ветеранов центрального аппарата Отдела внутренних дел (ОВД).

Уточняется, что на всех полученных участках полковник завоёвывал авторитет среди сослуживцев благодаря личным качествам. Большую часть жизни он посвятил служению Родине. Постнов был награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени и медалью Суворова.

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Ранее дочери погибшего в ходе "Операции Z" военного Инала Кортиева из Южной Осетии передали орден Мужества. Он был командиром взвода российской 4-й военной базы и в апреле погиб во время исполнения воинского долга.

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Александра Васильева
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