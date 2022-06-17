Путин: Боевые действия — всегда трагедия, но "Операция Z" является вынужденной мерой
Боевые действия — всегда трагедия, но специальная военная "Операция Z" на Украине является вынужденной мерой, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).
"Боевые действия — всегда трагедия. Но просто это вынужденные действия с нашей стороны, неизбежно вынужденные. Нас просто подтащили к этой черте", — объяснил глава государства.
Путин напомнил о бывших президентах Украины Викторе Ющенко и Юлии Тимошенко, отметив, что, несмотря на их прозападную ориентированность, Россия всегда со всеми нормально работала. Причём, по его словам, заявления о "цивилизационном выборе" Незалежной в пользу Запада всегда прикрывали лишь попытки защитить награбленное в этой стране.
"Какой там, извините за моветон, на фиг, "цивилизационный выбор": деньги натырили у украинского народа, спрятали в банках и хотят их защитить", — подчеркнул президент России.
Как ранее заявлял Путин, все задачи специальной военной операции на Украине будут решены, а залог тому — героизм наших воинов. По его словам, решение о её проведении было трудным, но необходимым.
ТАСС / Владимир Смирнов