Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерёг Украину от возможных попыток ударить ракетами по российским городам, заявив о серьёзных последствиях для страны.

"Украинцы, [глава Незалежной Владимир] Зеленский просят оружие дальнобойное для того, чтобы ударить по городам России: Курск, Ростов, Орёл, Белгород — соседние города. Но, я как-то публично сказал, ни в коем случае этого делать нельзя", — отметил он во время общения с работниками ОАО "Белшина" в Бобруйске.

В таком случае Россия может применить "оружие нового уровня", которое ещё не использовалось во время "Операции Z", отметил белорусский лидер. Причём ударит им и по Киеву, и по тем, кто принимает данные решения.

При этом, по его мнению, вероятность ударов по РФ зависит не от украинских властей, а от того, насколько "американцы будут их подталкивать к этой войне". Глава республики также обратил внимание: несмотря на то что в конфликт на Украине влез уже практически весь Запад, Россия использует обычное вооружение, хотя у неё достаточно и другого.