В ГД сочли деревянной медалью статус Украины "кандидата в кандидаты ЕС"

Сегодняшнее решение Еврокомиссии он сравнил с деревянной медалью, которой награждают, когда нет возможности наградить реальной. По его словам, Украина сейчас получила "деревянную медаль" и теперь не знает, что с ней делать. Политик объяснил, что с правовой точки зрения "это — кандидат в кандидаты, это — ноль". Аналогичная ситуация складывается и с политической точки зрения: Морозов убеждён, что рекомендацию ЕК можно сравнить лишь с похлопыванием по плечу и в реальности это не означает какого-то реального приближения даже на миллиметр.

"У меня вся эта история со статусом и поездкой известной тройки в Киев создаёт впечатление клинической усталости. Они просто не знают, что с этим делать, как от этого избавиться побыстрее — украинского кризиса и как быстрее снять с себя этот оброк. Мне кажется, что этот статус — присвоения этой деревянной медали — как раз попытка имитировать поддержку при отсутствии таковой. И не потому что они не хотят поддержать, а они уже просто не знают, как поддержать", — заключил он.