Матвиенко: "Операция Z" идёт по плану и завершится после достижения всех целей

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что "Операция Z" на Украине идёт по плану и завершится только при достижении всех целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным.

"Президент РФ чётко и внятно перед началом специальной военной операции заявил о наших целях. Эти цели будут обязательно достигнуты. Операция идёт по плану. Операция будет закончена, когда в полной мере поставленные цели и задачи будут выполнены. Они обязательно будут выполнены, в этом ни у кого не должно быть сомнений", — сказала она в интервью ТАСС на полях ПМЭФ-2022.

При этом Матвиенко отметила, что прекратить конфликт на Украине можно при достижении соответствующих соглашений. Однако не декларативных, чтобы в очередной раз Россию не обманули, а на справедливых требованиях и понятных условиях РФ, которые страна неоднократно декларировала.