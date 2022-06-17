Матвиенко: "Операция Z" идёт по плану и завершится после достижения всех целей
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что "Операция Z" на Украине идёт по плану и завершится только при достижении всех целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным.
"Президент РФ чётко и внятно перед началом специальной военной операции заявил о наших целях. Эти цели будут обязательно достигнуты. Операция идёт по плану. Операция будет закончена, когда в полной мере поставленные цели и задачи будут выполнены. Они обязательно будут выполнены, в этом ни у кого не должно быть сомнений", — сказала она в интервью ТАСС на полях ПМЭФ-2022.
При этом Матвиенко отметила, что прекратить конфликт на Украине можно при достижении соответствующих соглашений. Однако не декларативных, чтобы в очередной раз Россию не обманули, а на справедливых требованиях и понятных условиях РФ, которые страна неоднократно декларировала.
Как сообщал Лайф, ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что специальная военная операция на Украине идёт для упреждения масштабного конфликта на территории России.
ТАСС / Даничев Алексей