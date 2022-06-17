Силы ДНР подавили все огневые точки, откуда ВСУ вели обстрел Донецка

Украинские военные наносили сегодня удары по Донецку из шести огневых точек. Сейчас все позиции ВСУ подавлены. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Все шесть огневых точек подавлены. Противник пытается подтянуть новую технику для нанесения ударов по жилым кварталам населённых пунктов республики", — написал он в телеграм-канале.

Пушилин подчеркнул, что сейчас в республике для обеспечения безопасности мирных жителей принимают исчерпывающие меры. Этим занимаются контрбатарейные подразделения союзных сил.