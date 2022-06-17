Силы ДНР подавили все огневые точки, откуда ВСУ вели обстрел Донецка
Пушилин: Силы ДНР подавили огневые точки, с которых ВСУ вели обстрел Донецка
Обстрел Донецка со стороны ВСУ. Фото © t.me / Makarenko Donetsk
Украинские военные наносили сегодня удары по Донецку из шести огневых точек. Сейчас все позиции ВСУ подавлены. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Все шесть огневых точек подавлены. Противник пытается подтянуть новую технику для нанесения ударов по жилым кварталам населённых пунктов республики", — написал он в телеграм-канале.
Пушилин подчеркнул, что сейчас в республике для обеспечения безопасности мирных жителей принимают исчерпывающие меры. Этим занимаются контрбатарейные подразделения союзных сил.
Напомним, сегодня утром ВСУ обстреляли Киевский район Донецка. Примерно за час по нему было выпущено минимум 36 артиллерийских снарядов. Под ударом также оказались Петровский, Ворошиловский и Кировский районы города.