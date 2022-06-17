Появились видео с дымящимся от снарядов ВСУ Донецком и прячущимися людьми

Вооружённые силы Украины на протяжении часа ведут обстрел Киевского района Донецка. На данный момент по городу выпущено уже 36 снарядов. Удары наносят со стороны населённого пункта Песок. Применяются артиллерийские снаряды калибра 152 и 155 миллиметров, пишет местный репортёр Руденко в телеграм-канале.

На опубликованных местными жителями кадрах видны дымящиеся улицы города. В некоторых местах после ударов начались пожары. На видео слышны звуки прилетающих снарядов. Горожане, которых атака ВСУ застала на улице, прячутся в подземных переходах.

Ранее губернатор обвинил боевиков ВСУ в обстреле Курской области. Он напомнил, в частности, что с начала спецоперации России атакам со стороны Украины подвергался приграничный посёлок Тёткино, особенностью которого является то, что он разделён границей на две части: одна расположена в РФ, другая — в Незалежной.