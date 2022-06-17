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Опубликовано 17 июня 2022, 07:21
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Бойцы Росгвардии отразили нападение разведгруппы ВСУ под Харьковом

Бойцы Росгвардии отразили нападение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооружённых сил Украины в Харьковской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, она была обращена в бегство.

Российские военные обнаружили её в ходе выполнения разведывательно-поисковых задач в лесном массиве вблизи населённого пункта Харьковской области. Во время боя украинские военные бросили позиции и обратились в бегство. По отступающей группе был нанесён миномётный удар.

"Некоторые участники ДРГ были ранены, о чём свидетельствовали окровавленные бинты и использованные перевязочные пакеты. При осмотре места боестолкновения росгвардейцы также обнаружили замаскированную снайперскую позицию с американской крупнокалиберной снайперской винтовкой Barrett M82 и патронами к ней. Спецназовцы ведомства также изъяли стрелковое оружие и ручные противотанковые гранатомёты иностранного производства", — рассказали в Росгвардии.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Андрей Бражников
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