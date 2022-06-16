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Регион
Опубликовано 16 июня 2022, 19:08

Минобороны Британии заявило о превосходстве России над Украиной в артиллерии в 20 раз

Россия в ряде регионов превосходит Украину по числу артиллерийского оружия в 20 раз. Об этом заявил глава Минобороны Британии Бен Уоллес, сообщает SkyNews.

"В некоторых районах их (ВСУ. — Прим. Лайфа) превосходят по числу артиллерийского оружия в соотношении 20 к 1", — сказал он.

Уоллес добавил, что Запад начинает поставлять Украине артиллерийское оружие высокой дальности и ракетные системы, которые позволят ВСУ "добиться прогресса". Министр выразил уверенность в том, что у ВСУ "есть и ещё будут в следующие несколько недель возможности в руках, чтобы добиться значительного прогресса на востоке страны или защитить такие места, как Одесса". Он рассказал, что Лондон купил у Брюсселя 20 самоходных артиллерийских установок М109 со снарядами калибром 155 миллиметров для передачи Киеву.

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Ранее Лавров в очередной раз призвал США и НАТО одуматься и прекратить поставки оружия на Украину. По словам министра, жители Незалежной нуждаются не в "Стингерах и "Джавелинах", а в решении неотложных гуманитарных вопросов.

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ТАСС / Александр Река

Григорий Воронцов
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