Минобороны Британии заявило о превосходстве России над Украиной в артиллерии в 20 раз
Россия в ряде регионов превосходит Украину по числу артиллерийского оружия в 20 раз. Об этом заявил глава Минобороны Британии Бен Уоллес, сообщает SkyNews.
"В некоторых районах их (ВСУ. — Прим. Лайфа) превосходят по числу артиллерийского оружия в соотношении 20 к 1", — сказал он.
Уоллес добавил, что Запад начинает поставлять Украине артиллерийское оружие высокой дальности и ракетные системы, которые позволят ВСУ "добиться прогресса". Министр выразил уверенность в том, что у ВСУ "есть и ещё будут в следующие несколько недель возможности в руках, чтобы добиться значительного прогресса на востоке страны или защитить такие места, как Одесса". Он рассказал, что Лондон купил у Брюсселя 20 самоходных артиллерийских установок М109 со снарядами калибром 155 миллиметров для передачи Киеву.
Ранее Лавров в очередной раз призвал США и НАТО одуматься и прекратить поставки оружия на Украину. По словам министра, жители Незалежной нуждаются не в "Стингерах и "Джавелинах", а в решении неотложных гуманитарных вопросов.
ТАСС / Александр Река