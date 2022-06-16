ВСУ сняли видео об ударе "русских" по больнице в Одессе с "окровавленными" детьми-актёрами

Специалисты центра информационно-психологических операций Вооружённых сил Украины (ВСУ) провели постановочную съёмку видео с результатами удара якобы российских военных по городской детской поликлинике в Одессе. О фейковом ролике рассказал на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"11 июня в Одессе специалистами 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ проведена постановочная съёмка результатов удара по медицинскому учреждению [городская детская поликлиника №7 по ул. Старопортофранковская, дом 46А], якобы нанесённого Российскими вооружёнными силами", — отметил Мизинцев, возглавляющий также межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Как уточнил генерал-полковник, в качестве актёров в съёмке участвовали около 10 человек, в том числе дети в больничных пижамах и гражданской одежде со "следами крови". России удалось выяснить, что участники постановочной съёмки имитировали бегство от здания медучреждения с криками "Больницу бомбят, спасайтесь!". Район провокации был заранее оцеплен сотрудниками полиции и Службы безопасности Украины, чтобы съёмки не попали в объективы смартфонов гражданских.

Мизинцев предупредил, что в ближайшее время эти и другие сфабрикованные Украиной материалы о якобы "бесчинствах русских" планируется широко распространить через западные и украинские СМИ, а также интернет-ресурсы. Он особо отметил, что в ходе "Операции Z" ВС России исключительно гуманно относятся к мирному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, в отличие от украинских военных.