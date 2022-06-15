МО РФ: Киев "назначил" блокированных на "Азоте" бойцов ВСУ на роль мучеников

Киев "назначил" заблокированных на территории завода "Азот" в Северодонецке украинских военных на роль мучеников по мариупольскому сценарию. Об этом на брифинге заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Лицемерно не отдав им приказ о прекращении сопротивления, Киев фактически "назначил" их очередными "мучениками", как это было в Мариуполе", — подчеркнул генерал-полковник Михаил Мизинцев.