МО РФ: Киев "назначил" блокированных на "Азоте" бойцов ВСУ на роль мучеников
Киев "назначил" заблокированных на территории завода "Азот" в Северодонецке украинских военных на роль мучеников по мариупольскому сценарию. Об этом на брифинге заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Лицемерно не отдав им приказ о прекращении сопротивления, Киев фактически "назначил" их очередными "мучениками", как это было в Мариуполе", — подчеркнул генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Ранее Лайф рассказывал, что эвакуация мирных жителей из промышленной зоны завода "Азот" в Северодонецке оказалась сорвана из-за обстрелов гуманитарного коридора со стороны украинских военных. С предприятия вышел один дедушка, причём абсолютно случайно: он отпросился у украинских военных за вещами и ничего не знал о гуманитарном коридоре.
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