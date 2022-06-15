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Опубликовано 15 июня 2022, 18:46

МО РФ: Киев "назначил" блокированных на "Азоте" бойцов ВСУ на роль мучеников

Киев "назначил" заблокированных на территории завода "Азот" в Северодонецке украинских военных на роль мучеников по мариупольскому сценарию. Об этом на брифинге заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Лицемерно не отдав им приказ о прекращении сопротивления, Киев фактически "назначил" их очередными "мучениками", как это было в Мариуполе", подчеркнул генерал-полковник Михаил Мизинцев.

МО РФ: Бойцы ВСУ использовали гуманитарную паузу у "Азота" для перегруппировки
МО РФ: Бойцы ВСУ использовали гуманитарную паузу у "Азота" для перегруппировки

Ранее Лайф рассказывал, что эвакуация мирных жителей из промышленной зоны завода "Азот" в Северодонецке оказалась сорвана из-за обстрелов гуманитарного коридора со стороны украинских военных. С предприятия вышел один дедушка, причём абсолютно случайно: он отпросился у украинских военных за вещами и ничего не знал о гуманитарном коридоре.

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Getty Images / Rick Mave / SOPA Images / LightRocket

Андрей Бражников
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