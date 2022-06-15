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Опубликовано 15 июня 2022, 18:42

МО РФ: Бойцы ВСУ использовали гуманитарную паузу у "Азота" для перегруппировки

Украинские военные использовали гуманитарную паузу у завода "Азот", объявленную Россией для выхода мирных жителей, для перегруппировки, прикрывшись насильно удерживаемыми гражданскими. Об этом на брифинге заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Боевики использовали гуманитарную паузу для перегруппировки на более выгодные позиции и восстановления боеспособности, прикрываясь мирными жителями как живым щитом", — сказал офицер.

Завод "Азот" в Северодонецке сняли на видео с высоты птичьего полёта
Завод "Азот" в Северодонецке сняли на видео с высоты птичьего полёта

Ранее Лайф рассказывал, что эвакуация мирных жителей из промышленной зоны завода "Азот" в Северодонецке оказалась сорвана из-за обстрелов гуманитарного коридора со стороны украинских военных. С предприятия вышел один дедушка, причём абсолютно случайно: он отпросился у украинских военных за вещами и ничего не знал о гуманитарном коридоре.

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ТАСС / Александр Река

Андрей Бражников
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