МО РФ: Бойцы ВСУ использовали гуманитарную паузу у "Азота" для перегруппировки

Украинские военные использовали гуманитарную паузу у завода "Азот", объявленную Россией для выхода мирных жителей, для перегруппировки, прикрывшись насильно удерживаемыми гражданскими. Об этом на брифинге заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Боевики использовали гуманитарную паузу для перегруппировки на более выгодные позиции и восстановления боеспособности, прикрываясь мирными жителями как живым щитом", — сказал офицер.

Ранее Лайф рассказывал, что эвакуация мирных жителей из промышленной зоны завода "Азот" в Северодонецке оказалась сорвана из-за обстрелов гуманитарного коридора со стороны украинских военных. С предприятия вышел один дедушка, причём абсолютно случайно: он отпросился у украинских военных за вещами и ничего не знал о гуманитарном коридоре.