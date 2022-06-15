Завод "Азот" в Северодонецке сняли на видео с высоты птичьего полёта

Завод "Азот" в Северодонецке, где засели бойцы ВСУ, сняли с высоты птичьего полёта спустя считаные часы после нарушения со стороны украинских военных гуманитарного перемирия, объявленного ранее Россией для выхода мирных граждан. Видео опубликовал корреспондент RT Игорь Жданов.

Съемка с воздуха завода "Азот" в Северодонецке. Видео © Telegram / Башня Жданова

На кадрах видно повреждённый комплекс предприятия химической промышленности. В некоторых его частях виднеется дым.

"И если у вас дежавю с "Азовсталью", с вами всё в полном порядке. Сценарий повторяется с поразительной точностью", — написал Жданов в подписи к видео.