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Опубликовано 15 июня 2022, 17:41

Завод "Азот" в Северодонецке сняли на видео с высоты птичьего полёта

Завод "Азот" в Северодонецке, где засели бойцы ВСУ, сняли с высоты птичьего полёта спустя считаные часы после нарушения со стороны украинских военных гуманитарного перемирия, объявленного ранее Россией для выхода мирных граждан. Видео опубликовал корреспондент RT Игорь Жданов.

Съемка с воздуха завода "Азот" в Северодонецке. Видео © Telegram / Башня Жданова

На кадрах видно повреждённый комплекс предприятия химической промышленности. В некоторых его частях виднеется дым.

"И если у вас дежавю с "Азовсталью", с вами всё в полном порядке. Сценарий повторяется с поразительной точностью", — написал Жданов в подписи к видео.

Вышедший с "Азота" дедушка рассказал о главной шишке на заводе
Вышедший с "Азота" дедушка рассказал о главной шишке на заводе

Ранее Лайф рассказывал, что эвакуация мирных жителей из промышленной зоны завода "Азот" в Северодонецке оказалась сорвана из-за обстрелов гуманитарного коридора со стороны украинских военных. С предприятия вышел один дедушка, причём абсолютно случайно: он отпросился у украинских военных за вещами и ничего не знал о гуманитарном коридоре.

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Telegram / Башня Жданова

Григорий Воронцов
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